Стало известно, кому выгоден «российский след» в выборах США

Замглавного редактора журнала «Хакер» в беседе с НСН рассказал, как выявить след киберпреступника.

Роберт Мюллер, спецпрокурор США, завершил расследование дела о «вмешательстве России» в ход американских выборов в 2016 году. Документ с докладом направлен главе Минюста США Уильяму Барру.

Барр заявил, что с результатами расследования ознакомит Конгресс США уже на выходных. В каком объеме и будут ли вообще они обнародованы, не известно.

Расследование по делу о «российском вмешательстве» в американский выборы длилось около двух лет. За это время в адрес представителей администрации президента США Дональда Трампа и американского лидера лично звучали обвинения от политических оппонентов в сговоре с Россией и подготовке победы главы США в президентской гонке 2016 года с помощью российских хакеров.

Так, в компании Microsoft заявили о найденных доказательствах приписываемого РФ вмешательства в предстоящие в ноябре американские выборы. В корпорации установили, что «группа хакеров, связанная с российским правительством, создала ложные домены, которые оказались подделкой двух консервативных организаций США: института Хадсона и Международного республиканского института», пишет Associated Press. Уточняется, что группа хакеров известна как Strontium, Fancy Bear или APT28, передает RT.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, бездоказательные обвинения продолжают сыпаться в адрес России, потому что это выгодно обеим основным партиям, заявил американист в эфире НСН.

«Есть республиканцы, которые заинтересованы в раскручивании этой концепции, но и, естественно, очень стараются демократы. Microsoft — это корпорация Гейтса. Она, в общем и целом, ориентирована на поддержку демократов. Возможно, эта тематика будет использована для того, чтобы оспорить результаты выборов в отдельных округах, к этому все идет», — предположил американист.

Позднее киберкомандование Вооруженных сил США провело операцию против петербургской компании «Агентство интернет-исследований» в день промежуточных выборов в США в 2018 году, сообщает газета «The Washington Post». По данным газеты, американские военные заблокировали интернет-доступ для компании.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил НСН, что никакой кибервойны нет, просто американцы не пустили российскую компанию на свой сайт.

«Без подробностей эта новость про кибервойну звучит немного фантастически. Я считаю, что было отключение известного пула IP адресов от правительственных сайтов Америки. Наверное, они вправе запретить мне с моего IP идти на сайт Белого дома или куда-то еще. Если бы они запретили мне ходить на сайт Кремля, это было бы нарушение. Это как замок на двери. Раньше такого не было, все привыкли ходить ко мне на кухню и жрать котлеты, как было в армии, когда я жил в соцгородке. Рано или поздно все вешают замки», - пошутил он.

Замглавного редактора журнала «Хакер» Илья Русанен в беседе с НСН признался, что на самом деле установить преступников не составляет никакого труда.

«Реально ли установить, кто причастен к взлому? Разумеется! При несанкционированном доступе к серверу всегда будут оставаться следы в виде логинов, вплоть до канального уровня – откуда и как заходили. Всю историю проникновения при всём желании закрыть невозможно – можно посчитать активность и исходя из этого понять, откуда ноги растут», - отметил эксперт.

Добавим, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял, что Россия тщательно избегает любых действий, которые можно трактовать как вмешательство в избирательный процесс других стран.