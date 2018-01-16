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Политика

США передали зенитно-ракетные комплексы курдам в Сирии

16 Января 2018 в 09:11
США передали зенитно-ракетные комплексы курдам в Сирии

О передаче Соединенными Штатами партии зенитно-ракетных комплексов военным соединениям курдского ополчения в Сирии стало известно СМИ во вторник, 16 января.

Комплексы в рамках «секретного соглашения» были переданы сирийской стороне еще на прошлой неделе, уточняет агентство Al-Masdar. ПЗРК направили в муниципалитет Африн, который подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Турции 13 января,  сообщает РЕН ТВ. В настоящее время ракетно-зенитные комплексы находятся в руках бойцов Отрядов народной самообороны YPG, которые входят в боевое крыло «Демократических сил Сирии».

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