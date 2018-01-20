США назвали Россию угрозой национальной безопасности

США включили Россию в пятерку угроз национальной безопасности. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. По мнению авторов новой Стратегии национальной обороны, в мире есть несколько крупных групп стран, которые бросают вызов Вашингтону. Одними из них названы "ревизионистские державы", якобы желающие обеспечить то мироустройство, которое противоречит американским "интересам и ценностям". Составители новой редакции стратегии отнесли Россию и Китай именно к этой категории, а Иран и КНДР названы в документе странами-изгоями с режимами, распространяющими террор и угрозу в мире.