США мечтают о проекте «Антироссия» на территории Украины

В эфире НСН Сергей Марков отметил, что высказываниям Вашингтона нужно верить также как и прошлым обещаниям НАТО

не расширяться на Восток.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кейтлин Кавалек по итогам визита в Москву отметила, что для улучшения российско-американских отношений необходимо урегулирование проблемы Украины, в частности речь идет о выполнении Минских соглашений в полном объеме. Хотя, как отметила Кавалек, российско-американские отношения сейчас находятся на низкой точке, Вашингтон открыт к диалогу с Москвой.

В эфире НСН политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков убеждён, что США пытаются взять под свой полный контроль Украину, чтобы превратить её в недружественную страну для России.

«Американцы посылают очень четкий месседж, что сейчас по Крыму мы к вам никаких претензий иметь не будем — сдайте Донбасс и Украину. Пусть на Украине консолидируется жесткий антироссийский и репрессивный недемократический режим. Россия должна согласиться с тем, что в Украине под американским руководством будут делать Антироссию. Вот такое очень четкое послание. Именно такая на данный момент американская политика. Однако я думаю, что верить ей сейчас нужно, так же как и обещаниям нерасширения НАТО на Восток», — рассказал политолог.

Сергей Марков отметил, что с Вашингтоном невозможно договариваться на словах.

«Если Россия сдаст Донбасс и согласится с консолидацией антироссийского режима в Украине, то американцы с легкостью нарушат свои «полуобещания». Скажут, что ничего такого не зафиксировано. В этом случае нам нужно сказать, что Америка должна признать Крым в составе России, а в случае непризнания, американским словам верить нельзя, — резюмировал Марков. — Это все является выражением такой американской стратегической концепции, которой она придерживается на протяжении многих столетий, стратегия фронтира. Сначала требуют одно, достигают этого, а после этого сразу выдвигают новые требования».

Напомним, что заместитель помощника главы Госдепартамента по делам Европы и Евразии Кэтлин Кавалек провела в Москве ряд встреч с представителями МИД РФ, на которых обсуждались двусторонние отношения.