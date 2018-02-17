Совфед - Порошенко: Крым не волнует, признает ли Украина итоги президентских выборов

РИА Новости

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что признание Украиной итогов выборов президента РФ на полуострове крымчан не волнует.

Президент Украины Петр Порошенко призвал запретить во всем мире российский флаг и не признавать итоги выборов президента РФ на территории Крыма. Об этом, как сообщает пресс-служба главы украинского государства, было заявлено на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН «похвалил» команду Порошенко за креативность. Парламентарий отметил, что Порошенко удалось обратить на себя внимание, хотя его идею с флагом никто в Европе не поддержит.

«Порошенко и его окружение работают на креативность. Нельзя говорить то, что уже предлагали раньше, вот и придумали запретить флаг России во всем мире. Понятно, что это предложение поддержки никакой не найдет, но внимание Порошенко на себя обратил», – заявил собеседник агентства.

Что касается ПАСЕ и санкций, то Украина мечтала бы, чтобы санкции тянулись столетиями, считает сенатор. Однако и этому сбыться не суждено.

«А вот в отношении непризнания итогов президентских выборов в Крыму Порошенко не оригинален. Другие представители стран Европы, его союзники, уже предлагали не признавать выборы президента в Крыму. На мой взгляд, самое главное, что мы – крымчане – сами признаем эти выборы. Для нас это главное. А признают их на Украине или любой другой стране – нас откровенно мало волнует, как, собственно говоря, и признание нынешнего статуса Крыма. Главное, что нас признает Россия. А мнения других государств – постольку поскольку», - заключил сенатор Цеков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Порошенко в Мюнхене и появившуюся фотографию украинского лидера с флагом ЕС, отметил, что флаг президент «Незалежной» показывал пустому залу.

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса - как коммивояжёр», - написала Захарова на своей страничке в Facebook.

Далее она привела цитату из песни лотошницы (к/ф «Гардемарины»), пишет Газета.ру





Ранее в Мюнхене Порошенко заявил, что Кремль ведет гибридную войну против всего мира, желая отомстить за распад СССР. Поэтому флаг России должен быть запрещен не только на проходящих в Пхенчхане Олимпийских играх, но и во всем мире.