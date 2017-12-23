Советник Суркова предложил Зюганову «набраться мужества и уйти в отставку»

РИА Новости

Политолог Алексей Чеснаков в эфире НСН прокомментировал выдвижение кандидатом от КПРФ Павла Грудинина, а также раскритиковал «административную и аппаратную повестку» коммунистов.

Директору Совхоза им. Ленина Павлу Грудинину, который в субботу был выдвинут кандидатом от КПРФ на президентских выборах, понадобиться не меньше месяца, чтобы «продемонстрировать свои способности». Такое мнение высказал в эфире НСН советник помощника президента России Владислава Суркова, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Просто факт выдвижения Грудинина ничего не определяет. Надо дать ему минимум месяц для того, чтобы он продемонстрировал, на что способен, и только после этого можно будет всерьез рассуждать о его перспективах или о его ценности как кандидата для КПРФ. Пока о нем говорить бессмысленно. Просто появилось новое яркое лицо. А вот насколько содержательным будет его программа, насколько он будет воспринят гражданами как действительный конкурент Путину, можно будет говорить только в начале февраля. Пока это все конъюнктурные веяния, которые бессмысленно оценивать», - сказал собеседник агентства.

Также политтехнолог раскритиковал один из пунктов заявленной в субботу на съезде партии избирательной программы коммунистов, который направлен на ограничение полномочий президента двумя сроками за жизнь.

«Это еще раз показывает, что Геннадию Зюганову давно пора набраться мужества и пойти в отставку, потому что людей сейчас волнует не количество сроков президента, а как сделать так, чтобы жить более достойно, получать достойные пенсии, достойные социальные гарантии и так далее», - заявил политтехнолог.

По его мнению, лидер коммунистов Зюганов «опять переводит стрелки». И «вместо того чтобы сесть на правильную повестку коммунистической партии и говорить не о лозунгах, а о реальной защите прав трудящихся и конкретных решениях, которые предлагает партия», обсуждает «какие-то сроки президентских полномочий».

«Это людей совершенно не волнует. Как показывает исследование опросов общественного мнения, людей сейчас волнуют не какие-то формальные принципы – сколько сроков будет у президента, как будет работать Госдума или насколько эффективен государственный аппарат, - а их волнует, что они получат в конце месяца, сколько они заплатят квартплаты или различных выплат налогов. КПРФ в лице Зюганов этой инициативой показывает, что разговаривает не с людьми, а с какими-то фантомными избирателями, которым предлагает чрезвычайно административную и аппаратную повестку, но не реальную повестку, которая могла бы решать их социальные нужды», - заключил Алексей Чеснаков.

Ранее сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов представил основу для будущей программы кандидата от компарии в президенты России. Один из ее пунктов предлагает ограничить полномочия президента двумя сроками за всю жизнь, пишет ТАСС.