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Политика

Состояние украинских кораблей в Крыму

13 Января 2018 в 19:54
Состояние украинских кораблей в Крыму

В Крыму показали состояние украинских кораблей. Кадры, на которых показаны ржавые суда, опубликовал телеканал «Звезда». На видео можно увидеть морские тральщики «Чернигов» и «ЧеркАссы», подводную лодку «Запорожье», корпус которой разъела ржавчина, и спасательное буксирное судно «КрЕменец». 

Как сообщается на сайте nsn.fm, 11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине ее технику. Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей и боевых самолетов, состояние которых плачевно». При этом в Киеве выразили сомнение, что военная техника, оставшаяся на территории Крыма, является хламом.

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