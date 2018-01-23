Соловьев: Верховный суд РФ заменил автомат Калашникова

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В эфире НСН Владимир Соловьев отметил, что приезд президента РФ на юбилей Верховного суда означает признание заслуг судебного органа.

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 января, выступил на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда РФ. Глава государства призвал освободить председателей судов от хозяйственных и организационных функций, а также назвал важным совершенствование работы судебной системы, которым занимается ВС.



Журналист Владимир Соловьев в эфире НСН отметил, что визит президента – это признание заслуг судебного корпуса и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

«Это большой праздник не только для Верховного суда, но и для всего судейского корпуса. Благодаря мудрости Вячеслава Михайловича Лебедева судебная система в нашей стране развивается. У нас принято критиковать судебную систему. Люди, зачастую, не понимают, как она устроена, и что она очень сильно отличается от тех сериалов, которые показывают судебные процессы, которые делают по западной кальке. На самом деле, судебная система как английский газон - ее надо как можно реже трогать руками и дать ей возможность взрослеть», - отметил он.

В числе преобразований, которые произошли в системе за последние годы, Соловьев отметил сокращение тюремного населения России, решение корпоративных споров. «Вспомните 90-ые годы, когда многие предпочитали обойтись автоматом Калашникова, либо когда многим казалось, что за деньги можно решить все. Сейчас тоже непросто, но, тем не менее, всегда можно добиться правды», - подчеркнул Соловьев.

Кроме того, успехи в обеспечении реальной независимости российских судов признаны в Европе, отметил журналист. «Я не говорю об отдельных судьях, которые забывают о том, что такое честь мантии и позволяют себе нелицеприятные поступки. Но и от таких избавляются, и довольно жестко. В России 30 тысяч судей, которые выполняют колоссальную и очень важную работу. Это неслучайные люди. Они являются одним из столпов государства, одной из ветвей власти», - сказал журналист.

Соловьев особо отметил работу Вячеслава Лебедева, который возглавляет Верховный суд с 1999 года.

«Вячеслав Михайлович – удивительный человек. Я думаю, что через некоторое время о нем будут написаны книги, сняты фильмы. Столько лет находиться на этой должности и настолько трепетно относиться к коллегам! Я бедовал со многими людьми, которые знают Вячеслава Михайловича очень хорошо – никто никогда не сказал, чтобы он обратился с какой-то противоправной просьбой, оказал давление. Напротив – глубочайшее уважение к коллегам и непререкаемый авторитет выдающегося юриста», - сказал журналист.

Президент РФ также предложил ввести для судей новую меру дисциплинарной ответственности - понижение в квалификационном классе и отметил, что «современный судья просто обязан быть профессионалом, неукоснительно соблюдать закон, быть примером личной порядочности и независимости», сообщает ТАСС.