Сохранение постов Лавровым и Шойгу объяснили неизменностью политического курса

ФОТО: Шойгу и Лавров // Kremlin.ru

Директор Института политических исследований заявил НСН, что благодаря этим министрам будет проще избежать негатива от назначения непопулярных фигур в правительстве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу могут сохранить свои посты в обновлённом кабинете министров. Об этом РИА Новости рассказал источник в парламенте.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН объяснил такое решение сохранением общего вектора политики на новом сроке президентства Владимира Путина.

«Население страны решительно поддержало президента и его политику. Поэтому эта она будет продолжена, и команда, в основном, сохранится прежняя. А конкретно Шойгу и Лавров — ещё и лидеры по популярности», — объяснил политолог.

Помимо этого с помощью министров, имеющих позитивный имидж в глазах большинства россиян, будет легче сохранить баланс после перестановок в кабмине, отметил Марков.

«Они являются лидерами по популярности. А это очень важно для кабинета министров, особенно сейчас, после переназначения ряда непопулярных фигур из экономического блока правительства», — пояснил собеседник НСН.

При этом спрогнозировать, кто придёт рано или поздно на смену Шойгу и Лаврову, по мнению Маркова, нельзя.

«Преемник может быть у президента, а министр обороны назначается главой государства. Более того, довольно часто бывает так, что следующим министром назначается человек не из этой команды, а другой. Например, прозападный министр образования Ливанов был заменён более пропатриотичной Васильевой», — объяснил политолог.

В новом кабинете министров вероятно сохранит свой пост и глава Минкульта Владимир Мединский, отмечают источники в парламенте. Также прочат стабильность на посту Денису Мантурову — в данный момент он исполняет обязанности главы министерства промышленности и торговли.







