Собчак: Сожжение автомобиля Широбокова - чистая угроза мне

Политик заявила в эфире НСН, что намерена обратиться в прокуратуру в связи с сожжением в Пскове автомобиля координатора ее штаба Виктора Широбокова.

Выдвинутая партией «Гражданская инициатива» кандидатом в президенты России тележурналистка Ксения Собчак намерена обратиться в прокуратуру в связи с сожжением в Пскове автомобиля координатора ее штаба Виктора Широбокова. Об этом она сообщила в эфире НСН.

«Мы сейчас с ним связывались. Это, конечно, абсолютный беспредел, состав преступления. Это чистая угроза, чистое давление на кандидата. До этого были письма с угрозами. Да, мы находимся под серьезным давлением», - отметила она.

По словам политика, нападению во Пскове не предшествовали словесные угрозы и предупреждения.

«К нему, вроде, нет. Это не предупреждение, это уже исполненная угроза по отношению к Виктору», - подчеркнула Собчак.

Она сообщила, что сейчас готовится обращение в правоохранительные органы.

«Мы будем обращаться в прокуратуру. Наш квалифицированный юрист Константин Добрынин пишет эти заявления. Надеемся, они будут рассмотрены», - заключила собеседница НСН.

Напомним, в Пскове в ночь на понедельник был сожжен автомобиль Виктора Широбокова, координатора штаба «Против всех». Накануне на этом автомобиле он доставил в Москву подписи в поддержку выдвижения Собчак, собранные в области.