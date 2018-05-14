«Синие ведерки»: До лимузина «Кортеж» машине Трампа еще далеко

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В эфире НСН Пётр Шкуматов рассказал о преимуществах автомобилей проекта «Кортеж», на которые обратили внимание американские СМИ.

Американские СМИ сравнили автомобиль проекта «Кортеж» президента России Владимира Путина, который использовался на церемонии инаугурации 7 мая этого года, и Cadillac лидера США Дональда Трампа, который называется «Зверь». В статье Newsweek отмечается, что машина российского президента обладает лучшими характеристиками. В частности, она на 1,5 тонны легче и оснащена двигателем V12, в то время, как машина Трампа оборудована мотором V8.



В эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов отметил, что по техническим характеристикам лимузин проекта «Кортеж» действительно превосходит многие аналогичные модели, но машину еще будут дорабатывать.





«Исходя из тех технических характеристик, которые есть у лимузина Владимира Путина, можно сказать, что этот автомобиль является одним из самых технически продвинутых с точки зрения безопасности, ходовых качеств. Однако мы до сих пор не получили серийный экземпляр. До сих пор идут испытания этого лимузина. Поэтому не совсем корректно сравнивать автомобиль, который уже давно находится в технически стабильном состоянии (Cadillac президента США Дональда Трампа – прим. НСН) и тот, который еще проходит испытания», - сказал Шкуматов.

По словам эксперта, лимузин, который использовался на инаугурации Владимира Путина, судя по номерам, находится на испытаниях в НАМИ («Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» - прим. НСН). «По результатам испытаний в него могут быть внесены не косметические, а довольно серьезные изменения», - уточнил Шкуматов.

В то же время, по данным американского издания, уже летом этого года может выйти обновленная версия «Зверя», которая не будет уступать автомобилю Путина, пишет ТАСС.

В рамках проекта «Кортеж», который реализуется с 2013 года, запланировано создание лимузинов, седанов и минивэнов. Планируется, что автомобили будут производиться также для госслужащих и со временем заменят существующий автомобильный парк, в который входят иномарки.