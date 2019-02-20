Силу Алтая сегодня можно будет понять в Гостином дворе

Послание президента федеральному собранию на 2018 год

Президент Владимир Путин обратится в среду с посланием Федеральному собранию.

Начало – ровно в полдень. Второй год подряд мероприятие состоится не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, как раньше, а на сей раз в Гостином дворе. Официальное тому объяснение – продолжающийся в Кремле ремонт. В прошлом году впервые выступление президента с посланием состоялось вне стен Кремля – в Манеже, и длилось почти два часа вместо обычных 40 минут. Опять же впервые в прошлом году мероприятие вышло за рамки доклада: собравшимся на больших экранах за спиной главы государства показывали новейшие достижения российского оборонно-промышленного комплекса. Представляя новейшие вооружения, Владимир Путин заявил тогда, что новое российское оружие делает американскую систему ПРО и приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам бессмысленными.В этом году Владимир Путин в послании Федеральному собранию может затронуть темы, волнующие россиян в последнее время: отношения России и Белоруссии, Курильские острова, ситуация с мусором и космос, пишут «Ведомости». Глава государства может также коснуться таких тем, как Арктика, национальные проекты и волонтерство. Будет ли выступление президента сопровождаться работой «средств наглядной агитации», как в прошлом году, никто сказать не смог.

Зато предметом обсуждения стало место, где побывал Владимир Путин перед оглашением послания Федеральному собранию. Минувшие выходные он провел в Горном Алтае, - утверждают региональные интернет-СМИ. В частности, по данным портала «Новости Горного Алтая», президент побывал в санаторно-курортном комплексе «Алтайское подворье», которое иначе именуют «дачей Путина». Утверждается, что это – так называемое «место силы». «Зарядить» главу государства магической энергией был призван и так называемый «круг силы» - обряд, который в начале месяца провела организация под названием «Империя сильнейших ведьм». Ее создательница, именующая себя потомственной ведьмой, анонсировала это мероприятие на пресс-конференции в НСН, по иронии судьбы посвященной предложению депутата Госдумы Виталия Милонова о законодательном запрете деятельности магов и колдунов.

Не появился бы после этого «магического усиления» какой-нибудь новый налог. Или не увеличился какой-то из старых. А то вот прошлогодний рассказ о том, как страна станет процветающей с новым гиперзвуковым оружием, увенчался пенсионной реформой и двухпроцентным ростом НДС. Через полдня всё узнаем.

Всеволод Нерознак