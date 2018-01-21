Shutdown в США: Рискуют и Трамп, и демократы

Американист объяснил в эфире НСН, почему произошла остановка работы американского правительства.

20 января в США произошел очередной shutdown – закончился срок действия временного билля по финансированию деятельности федеральных органов власти. Это случилось потому, что республиканцы и демократы в условиях до сих пор не согласованного федерального бюджета на 2018 финансовый год, не смогли принять новый временный билль о выделении денег на функционирование правительства. Демократы требуют от президента США Дональда Трампа уступок по программе DACA – права на легализацию детей мигрантов, которые прибыли в США в несовершеннолетнем возрасте. Белый дом же настаивает на их депортации наравне с другими нелегалами.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв объяснил в эфире НСН, почему это произошло.

«Демократы это затеяли в связи с выборами в Конгресс в этом году. Они рассчитывают поднять свой рейтинг. Но могут и проиграть, если в конечном итоге Трампу удастся убедить большую часть представителей Республиканской партии, которые пока отказываются подписывать по некоторым статьям. Тогда, конечно, вся вина ляжет полностью на демократов», - отметил он.

Однако рискует и Трамп.

«До сих пор продлевали финансирование правительства, а бюджет так и не был принят. Иногда это длится неделю, иногда месяц. У них бюджетный год с октября. То есть уже четвертый месяц года, а бюджета нет. Думаю, к началу февраля они так или иначе это преодолеют. Если кризис будет продолжаться, и Трамп ничего не сможет сделать, тогда вина в значительной степени ляжет на правительство, и недовольство уже будет в отношении президента», - добавил американист.

По его словам, прекращение финансирования правительства в США - событие не уникальное.

«Бывали такие случаи почти с каждым президентом. Избежал этого Буш-младший. Но Обама с этим сталкивался, Клинтон сталкивался, Рейган тоже. Время от времени такое происходит в Соединенных Штатах. Понятно, что военные, секретные и чрезвычайные службы будут работать. Страдают обычно гражданские направления – здравоохранение, наука, образование, социальное обеспечение, - пояснил собеседник НСН. - Когда это происходит, это свидетельствует, что имеет место серьезный раскол и в обществе и в Конгрессе. И у президента не хватает влияния и средств, чтобы это преодолеть. Несомненно, в этот раз инициатива исходила от демократов. Но у самих республиканцев не хватает голосов, хотя у них большинство в Конгрессе, в обеих палатах. Это свидетельствует, что и Трамп не пользуется безоговорочной поддержкой в своей партии».

Отметим, что по некоторым сведениям в Конгрессе США надеются преодолеть разногласия по новому временному биллю до начала следующей рабочей недели.