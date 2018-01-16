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Политика

Штаб Владимира Путина собрал более 1 млн подписей

16 Января 2018 в 15:26
Штаб Владимира Путина собрал более 1 млн подписей

Более одного миллиона подписей собрал избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина во вторник, 16 января. Сбор подписей будет продолжен, сообщает Газета.ру.

Ранее сообщалось, что штаб Путина собрал более полумиллиона подписей.

Самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей. Тем, кто идет на выборы от партий, для регистрации необходимо предоставить в Центризбирком 100 тыс. подписей в свою поддержку, сообщает «Свободная Пресса».

Выборы
президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. 
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