Штаб Владимира Путина собрал более 1 млн подписей

Более одного миллиона подписей собрал избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина во вторник, 16 января. Сбор подписей будет продолжен, сообщает Газета.ру.



Ранее сообщалось, что штаб Путина собрал более полумиллиона подписей.