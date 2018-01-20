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Политика

Сергей Лавров обозначил позицию РФ по поводу реинтеграции Донбасса

20 Января 2018 в 11:26
Сергей Лавров обозначил позицию РФ по поводу реинтеграции Донбасса

Сергей Лавров прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Как заявил глава МИД России, наша страна настаивает на выполнений Минских соглашений по Украине, хотя Киев, по его словам, является "абсолютно не договороспособным". Все попытки увести в сторону эту дискуссию неприемлемы, так заявил Лавров. Он добавил, что Россия намерена твердо отстаивать тот пакет, под которым подписался президент Украины Петр Порошенко и лидеры Донецка и Луганска.

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