Сенатор: Замечания Счетной палаты по пенсионной реформе устранят до второго чтения

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал НСН, как исправить недостатки законопроекта, найденные Счетной палатой.

В Счетной палате не увидели в законопроекте по пенсионной реформе расчетов того, как повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсионных выплат. С соответствующими выводами ведомства ознакомилась Русская служба Би-би-си. Счетная палата также не обнаружила в инициативе гарантий индексации пенсий выше уровня инфляции.

В эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что замечания Счетной палаты, высказанные ранее другими ведомствами, будут учтены при подготовке документа ко второму чтению в Госдуме в середине сентября (слушайте аудио).

«По большому счету эти замечания были у большинства участников обсуждения на круглых столах, на встречах. Именно эти замечания звучали и их приняло министерство труда. Естественно, нужно провести достаточно серьезную расчётную базу. В целом, понятно, как будет осуществляться повышение пенсии с инфляцией, но замечания счетной палаты это замечания профессионалов, тех, кто занимается счетной дисциплиной. Поэтому эти замечания, безусловно, требуется устранить и доказывать, что прогнозы, которые будут заложены в расчеты, на чем-то основаны. Эти все прогнозные цифры должны быть подтверждены Росстатом, то есть официальными органами, которые за это должны будут нести ответственность. Здесь Счетная палата права, и эти документы надо выложить на стол. Второе чтение будет не раньше середины сентября, поэтому конечно времени вполне достаточно», — сказал сенатор.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин был внесен в Госдуму в июне текущего года. Повышение порога выхода на пенсию будет проходить поэтапно. Такая мера, по мнению властей, позволит систематически индексировать выплаты. По предварительным оценкам, в случае принятия законопроекта к 2024 году средняя пенсия может вырасти до 24 тысяч рублей.