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Политика

Сенатор: Россия способна самостоятельно разобраться в любой юридической проблематике

25 Октября 2018 в 22:09
Сенатор: Россия способна самостоятельно разобраться в любой юридической проблематике

В этом году Конституции России исполняется 25 лет, четверть века – достаточный срок для того, чтобы, если необходимо, доказать свою юридическую грамотность. Актуальность этого диктуется и противостоянием России и Запада. По мнению аналитиков, выход из Совета Европы лишит западные страны определенных рычагов давления, прежде всего, в юридической сфере, сообщают argumenti.ru.

По мнению одного из ведущих юристов страны, члена профильного комитета Совета Федерации Алексей Александрова, в таком развитии событий есть ощутимые плюсы.

«Я бы не сгущал краски. Если такой «арбитр» исчезнет, никаких необратимых последствий для системы не наступит. Часть функций ЕСПЧ избыточны, а часть мог бы взять на себя Конституционный Суд. Сегодня это компетентный, сложившийся орган, возглавляемый профессионалами. И он должен активнее, я бы сказал – смелее, включаться в рассмотрение спорных вопросов. Российская судебная система обойдется без «подсказок» из Европы. У нас хватит квалификации и здравого смысла самостоятельно разобраться в любой юридической проблематике» – заявил сенатор Александров.

По его словам, «дискуссия о возможных недостатках отдельных конституционных положений и необходимости их совершенствования является вполне оправданной», но «благодаря правовым позициям того же Конституционного Суда уже сформирована практика реализации Конституции России как документа реально действующего», и «в большинстве случаев проблемные вопросы удается снимать в рамках осуществления конституционного правосудия без внесения изменений в текст Основного закона». Таким образом, вносить какие-либо изменения в Конституцию РФ в настоящее время несвоевременно, полагает сенатор Александров.

 

 

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