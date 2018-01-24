Сенатор: Ребята из ПАСЕ далеки от гуманизма как Земля от Нептуна

В эфире НСН сенатор Андрей Климов назвал антигуманными положения новой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла новую резолюцию о «гуманитарных последствиях войны на Украине», в которой, в частности, призывает Россию перестать признавать паспорта и другие документы, выданные на территории Донецкой и Луганской областей.



Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН назвал антигуманными положения резолюции ПАСЕ (слушать аудио).

«Мы вынужденно совершили этот шаг (признать паспорта, выданные на территориях ЛНР и ДНР – прим. НСН) по одной простой причине – потому что украинские власти своих граждан просто не замечают, а условия, которые они создали, похожи на блокаду. В этих условиях естественно, нужно хоть как-то помочь физическим лицам, которые являются гражданами Украины из гуманитарных соображений для того, чтобы эти физические лица могли как-то выживать. Только для этого было и сделано. А эти ребята, которые принимают резолюции, они далеки от гуманизма настолько, как Земля от Ньютона», - считает сенатор.

Также в резолюции ПАСЕ Москву призвали отказаться от «принудительной выдачи» российских паспортов гражданам, проживающим на территории Крыма, отмечает РБК. Ранее сообщалось, что Россия не примет участия в работе ПАСЕ из-за дискриминации, пишет Газета.ру. В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий из-за начала конфликта в Донбассе и присоединения Крыма.