Сенатор: Наше законодательство слишком либерально в плане клеветы на первое лицо

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Андрей Климов рассказал НСН, как бороться с вмешательством во внутренние дела России.

Комиссия по защите государственного суверенитета в Совете Федерации пришла к выводу, что США и другие страны Запада пытались не допустить избрания Владимира Путина президентом, начиная с 2011 года. Такие выводы содержатся в проекте доклада комиссии, который будет представлен к концу мая, пишет РИА Новости.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, председатель комиссии Андрей Климов в эфире НСН рассказал, какие меры борьбы с вмешательством в суверенные дела России могут быть предложены в окончательном варианте доклада.

«В завершающей части будут предложения, и целый ряд из них будет направлен, в том числе, и на корректировку нашего законодательства. Я лично, как гражданин, считаю, что у нас должны быть меры реагирования в нашем УК РФ. Например, распространение дезинформации в отношении первых лиц ФРГ означает фактически возбуждение уголовного дела. Если ты назвал, например, руководителя Германии вором, и не докажешь это в суде, то ты уже виноват и несёшь ответственность. У нас, к сожалению, люди позволяют себе в отношении высших лиц государства говорить такое, что поневоле приходится сожалеть, что наше законодательство чересчур либеральное в этом плане», — заявил сенатор.

По словам Климова, в 2018 году 50% публикаций о предстоящих президентских выборах были посвящены фигуре Путина, и половина из них выставляли кандидата в негативном свете.

«Я предлагаю всем дождаться официального текста доклада. Это было пока только предварительное обсуждение в нашем комитете. Но то, что наши зарубежные партнёры из Вашингтона и некоторых стран НАТО, начиная с 2011 года, не только обращали особое внимание на президентские выборы в России, но и лично пытались нанести урон Путину путём дискредитации его, как политика, это секрет Полишинеля. И если посмотреть на риторику уже непосредственно в 2018 году, то из более чем тысячи публикаций, посвящённых выборам, личности одного кандидата — Владимира Путина — было посвящено примерно 50% в 12 иностранных СМИ, которые специализировались на антироссийской работе, из них половина была в негативе. Другие кандидаты давались либо нейтрально, либо в позитиве. При этом один гражданин, который вообще не является кандидатом, занимал второе место по количеству публикаций после действующего президента, и публикации про него были в позитиве. Здесь уже речь идёт не просто о борьбе за пост для конкретного человека, а о том, чтобы реализовать принцип — “лишь бы не Путин”. Эта мысль отчётливо внушалась. Конечно, это является неприкрытым вмешательством в дела России, поскольку только народ России вправе решать, за кого ему голосовать», — заверил собеседник НСН.

Оберегая репутацию первого лица государства, по мнению Климова, Россия будет защищать свою суверенность в целом. И работу над этим следует вести систематическим путём, подчеркнул сенатор.

«Кроме того, мы должны понимать, что, защищая высшие должностные посты в российском государстве, мы защищаем не просто какого-то конкретного человека, а нашу суверенную систему. Эти посты являются фактически олицетворением государственной власти, и покушение на них надо рассматривать именно так. И вообще работа по противодействию вмешательству в наши внутренние дела должна носить системный характер», — подытожил Климов.

Добавим, что комиссия выявила не менее десяти видов внешнего вмешательства в российские президентские выборы: в том числе, «публичное навязывание извне» определённых кандидатов, пропаганду и кибератаки на ресурсы ЦИК, проведение социологических опросов за счёт иностранных спонсоров.