Сенатор и депутат раскритиковали первый закон главы ДНР

Франц Клинцевич и Спиридон Килинкаров заявили НСН, что этот закон стал ошибкой Пушилина, которую ему ещё припомнят.

Новоизбранный глава ДНР Денис Пушилин принял первый закон, которым обеспечил членам своей семьи пожизненное содержание из средств бюджета республики, сообщает «Росбалт» со ссылкой на слова заместителя министра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина.

Это решение подвергли критике одновременно депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Они оба осудили Пушилина в ходе пресс-конференции НСН, отметив, что эта ошибка может ему дорого обойтись.

«Честно сказать, я не считаю это нормальным. Как и не считаю нормальным на территории, где люди имеют мизерные зарплаты, проводить торжественные мероприятия, салютовать в день выборов. Это большая глупость. И это ничего, кроме раздражения, у людей не вызывает», — заявил Килинкаров.

«Указ, конечно, ошибочный. Он человек не военный, жизнь не знает, людей не понимает. И думаю, что ему эта ошибка ещё навредит», — добавил Клинцевич.

Напомним, что 11 ноября в Луганской и Донецкой самопровозглашённых республиках прошли выборы. Денис Пушилин набрал 60,85% голосов, одержав победу в Донецке.