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Политика

Саакашвили назвал президентство Порошенко вредным для Украины

15 Января 2018 в 09:16
Саакашвили назвал президентство Порошенко вредным для Украины

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в понедельник, 15 января в своем Facebook прокомментировал сообщения о том, что президент Украины Петр Порошенко якобы обращался в ФСБ.

«Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И всё же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ», - отметил политик.

Ранее в СМИ появилось якобы президенту Украины заявление, где он обещает не заниматься антироссийской деятельностью и соблюдать действующее законодательство, сообщает RT.

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