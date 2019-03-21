Ротация губернаторов. Люди вместо "железных дровосеков"?

Разрешилась и ситуация с главой Мурманской области. Марина Ковтун попросила президента о досрочной отставке, назвав свое решение «трудным». При этом она заявила, что не станет баллотироваться на пост губернатора на сентябрьских выборах. Заявление Ковтун Владимир Путин подписал и назначил вместо нее врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, занимавшего пост замглавы Минстроя. Не ясным остается будущее на посту губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова – еще одного главы региона из опубликованного в начале недели «списка отставников». С другой стороны, и неделя пока не закончилась.
И куда более важное сообщение, связанное с деятельностью регионального руководителя, пришло из Забайкальского края. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, занявший этот пост в конце минувшего октября, едва сдержал слезы во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери. Женщина, у которой семеро детей, сообщила Осипову, что ухаживает за ребенком-инвалидом, который в 2015 году перенес менингит и с тех пор не может восстановиться. Семья живет в аварийном доме без центрального водоснабжения, - передает РИА Новости. «Самое печальное, что мы не можем всем помочь. Конкретно этим случаем руководство региона займется отдельно», - заверил Осипов. Во время ответа его голос задрожал, а на глазах появились слезы.
Почему эта история видится важнее всех отставок и перестановок? Да потому что такое проявление человеческой реакции – редчайший случай для нашей чиновничьей когорты «железных дровосеков». Будем надеяться, что в ходе нынешнего «губероворота» к руководству регионами придут те, кто видит в населении не только электорат, но таких же людей, не только статистику, но реальную жизнь за окном уютного кабинета в здании бывшего обкома. Не функционеры, но человеки.
Всеволод Нерознак