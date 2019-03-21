Ротация губернаторов. Люди вместо "железных дровосеков"?

Новая часть анонсированных губернаторских отставок оформлена документально.

Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Оренбургской области Юрия Берга на основании его заявления и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дениса Паслера. До сего дня Паслер являлся председателем правления ПАО «Т Плюс» - крупнейшей российской частной компании в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основной акционер «Т Плюс» - группа «Ренова» Виктора Вексельберга. «Т Плюс», снабжающая электроэнергией и теплом полтора десятка российских регионов, несколько лет назад «засветилась» в коррупционном скандале вокруг бывшего губернатора республики Коми Вячеслава Гайзера. По версии следствия, Гайзер и его соучастники получили от энергетиков не менее 800 млн рублей. Взамен чиновники якобы способствовали установлению в регионе выгодных поставщику тарифов.

Разрешилась и ситуация с главой Мурманской области. Марина Ковтун попросила президента о досрочной отставке, назвав свое решение «трудным». При этом она заявила, что не станет баллотироваться на пост губернатора на сентябрьских выборах. Заявление Ковтун Владимир Путин подписал и назначил вместо нее врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, занимавшего пост замглавы Минстроя. Не ясным остается будущее на посту губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова – еще одного главы региона из опубликованного в начале недели «списка отставников». С другой стороны, и неделя пока не закончилась.

И куда более важное сообщение, связанное с деятельностью регионального руководителя, пришло из Забайкальского края. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, занявший этот пост в конце минувшего октября, едва сдержал слезы во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери. Женщина, у которой семеро детей, сообщила Осипову, что ухаживает за ребенком-инвалидом, который в 2015 году перенес менингит и с тех пор не может восстановиться. Семья живет в аварийном доме без центрального водоснабжения, - передает РИА Новости. «Самое печальное, что мы не можем всем помочь. Конкретно этим случаем руководство региона займется отдельно», - заверил Осипов. Во время ответа его голос задрожал, а на глазах появились слезы.

Почему эта история видится важнее всех отставок и перестановок? Да потому что такое проявление человеческой реакции – редчайший случай для нашей чиновничьей когорты «железных дровосеков». Будем надеяться, что в ходе нынешнего «губероворота» к руководству регионами придут те, кто видит в населении не только электорат, но таких же людей, не только статистику, но реальную жизнь за окном уютного кабинета в здании бывшего обкома. Не функционеры, но человеки.

Всеволод Нерознак