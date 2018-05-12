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Политика

Российским компаниям дали законные основания не исполнять санкции

12 Мая 2018 в 14:16
Российским компаниям дали законные основания не исполнять санкции

Политолог Алексей Мухин рассказал в эфире НСН, как и для кого будет работать закон об исполнении антироссийских санкций на территории РФ.

Законопроект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций на территории России, который будет рассмотрен в Госдуме в ближайшее время, защитит попавшие в «черные списки» компании и физических лиц и усилит их позиции в суде. Такое мнение высказал в эфире НСН гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Этот закон, прежде всего, нужен российским компаниям и тем персонам, которые подпадают под антироссийские санкции, потому что это очень серьезно усиливает их позиции в судах». – заявил собеседник агентства.

Он отметил, что аналогичное законодательство имеется в США и наши «западные партнеры» с большой охотой ссылаются на него, чтобы не выполнять свои обязательства перед российскими компаниями.

«Теперь у российских партнеров есть такие же юридические основания не исполнять санкции. Это главное содержание законопроекта», – подчеркнул Мухин.

Еще одним важным элементом, по словам политолога, станет введение зоны ответственности за подстрекательство к санкциям.

«У нас есть статья о госизмене, но в судах очень сложно доказать сам факт госизмены в связи с подобной деятельностью. Нынешний законопроект уточняет это положение и вводит серьезную ответственность за подобного рода деятельность», - заключил Алексей Мухин.

Как ранее рассказал в беседе с РИА Новости зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, законопроект об ответственности за соблюдение санкций против РФ предусматривает наказание для граждан РФ, которые способствуют введению санкций против России, в виде лишения свободы до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей. При этом за способствование введения санкций предлагается ввести наказание в виде лишения свободы до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей. Для воздействия на юридические лица будет внесен отдельный законопроект об административной ответственности, предусматривающий штрафы. Поправки в законодательства планируется рассмотреть до конца мая.

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