Россияне назвали Путина политиком года

Владимир Путин и певец Дмитрий Хворостовский. Именно их россияне назвали политиком и человеком искусства года. Таковы результаты общероссийского опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Среди политиков действующего президента отметили 48% респондентов. За ним с большим отрывом следуют министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В области науки, культуры и искусства после Хворостовского, который недавно ушел из жизни, человеком года опрошенные называли режиссера Никиту Михалкова, актера Константина Хабенского. Человеком года в спорте стал биатлонист Антон Шипулин.