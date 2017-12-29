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Политика

Россияне назвали Путина политиком года

29 Декабря 2017 в 15:56
Россияне назвали Путина политиком года

Владимир Путин и певец Дмитрий Хворостовский. Именно их россияне назвали политиком и человеком искусства года. Таковы результаты общероссийского опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Среди политиков действующего президента отметили 48% респондентов. За ним с большим отрывом следуют министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В области науки, культуры и искусства после Хворостовского, который недавно ушел из жизни, человеком года опрошенные называли режиссера Никиту Михалкова, актера Константина Хабенского. Человеком года в спорте стал биатлонист Антон Шипулин.

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