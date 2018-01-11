Россия не пригласит наблюдателей ПАСЕ на президентские выборы

Москва не будет приглашать наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящие президентские выборы. С таким заявлением 11 января выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

По словам депутата, этот вопрос «сомнительно даже ставить на обсуждение», так как Россия уже три года не принимает участие в работе ПАСЕ, пишет RT.

Напомним, ранее стало известно, что Госдума не собирается направлять делегацию на сессию ассамблеи, которая пройдёт в январе.