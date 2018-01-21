Россия готовится к новым санкциям

Россия в ожидании новых санкций США. Как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти работают необходимыми мерами предосторожности на случай введения со стороны Америки черного списка российских чиновников и бизнесменов. Отмечается, что доклад администрации Соединенных Штатов о новых санкциях в отношении России должен быть подготовлен к 29 января.