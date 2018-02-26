Рогозин увидел в санкциях шанс проявить характер

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Вице-премьер РФ считает, что ограничительные меры в отношении нашей страны сохранятся навсегда.

Антироссийские санкции, по мнению вице-премьера России Дмитрия Рогозина, сохранятся навсегда. Тем не менее, для нашей страны – это плюс, так как ограничения являются показателем усиления позиций, считает вице-премьер.



«Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции - это реакция старого матерого врага на наше усиление», - заявил Рогозин в интервью «Коммерсанту».

Он также добавил, что санкции — это «шанс проявить лучшие черты нашего национального характера».

По словам Рогозина, импортозамещение позволяет России самостоятельно решать задачи в различных отраслях промышленности, в том числе – в оборонной. Так, с 2014 года в рамках импортозамещения украинская продукция была замещена в более 100 образцах вооружений и военной техники, а продукция из стран НАТО и Евросоюза – почти в 200 образцах вооружений, сообщил вице-премьер РФ.

«При этом у нас не было задачи просто скопировать эту продукцию. Нам нужно было повторить функцию: Украина поставляла нам продукцию советского образца, а нам нужно было сделать новые и более качественные изделия, но подходящие под системы уже разработанных моделей», - уточнил он, добавив, что в прошлом году не было зафиксировано ни одного факта срыва выполнения гособоронзаказа.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин также отметил положительный эффект санкций против России.

«Санкции, которые ввели США и страны Евросоюза, дали толчок развитию нашей промышленности и торговле вооружением с другими странами. Показатель - техническая оснащенность армии Сирийской Арабской Республики нашим вооружением. Наше подразделение также показало свою эффективность. Никакие санкции не смогли, грубо говоря, поставить барьер по продаже военной продукции другим странам», - отметил парламентарий в беседе с НСН.

Напомним, первые санкции в отношении России были введены в 2014 году, когда Соединенные Штаты заморозили сотрудничество с РФ в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма. С тех пор санкции не раз продлевались и расширялись.

О намерении продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока «агрессивное поведение» Москвы не прекратится, американская сторона заявила 21 февраля, пишут «Известия». Кроме того, Минфин США совместно с ФБР ведут работу над новыми ограничениями против РФ из-за якобы вмешательства в президентские выборы США. О санкциях планируется объявить в течение нескольких недель.