Рейтинги КПРФ и Грудинина разнятся из-за его «узконаправленных» заявлений

ФОТО: Павел Грудинин // РИА Новости/Виталий Белоусов

Эксперт в эфире НСН предположил, что кандидат от КПРФ отстаёт от партии из-за того, что он является новым человеком для неё.

Свыше 70% россиян готовы проголосовать на выборах за президента РФ Владимира Путина, если голосование пройдёт в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого 9-11 февраля ВЦИОМ. При этом за второе место в предвыборной гонке соревнуются лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. У последнего, в свою очередь, «феноменально взлетела известность», однако рейтинг составляет только 7,3% (у самой партии он находится на уровне 9,6%), сообщает Ura.ru .

в эфиресвязал такие результаты Грудинина с его заявлениями, рассчитанными на узкие круги населения.

«Это новый человек для партии, который когда-то был членом “Единой России”, потому у него был “роман” с Владимиром Жириновским, был доверенным лицом Путина. Это не совсем привычная фигура для коммунистического электората. В этом его проблема. К тому же, Грудинин, имея возможность расширять свой электорат за пределы традиционных коммунистических групп избирателей, допускает ошибки, например, когда поёт дифирамбы Сталину или когда говорит о готовности признать ДНР и ЛНР. Я думаю, что апелляция к достаточно узким группам населения – не то, что ему стоило бы делать», - считает Минченко.

Напомним, выборы президента РФ пройдут чуть более, чем через месяц. Голосование назначено на 18 марта. Ранее ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов на высший пост страны телеведущую Ксению Собчак, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата от КПРФ Павла Грудинина.