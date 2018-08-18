Ремчуков рассказал об уровне подготовки московских волонтеров

Глава избирательного штаба одного из кандидатов на пост мэра Москвы в эфире НСН перечислил качества хорошего волонтера.

Число волонтёров избирательного штаба Сергея Собянина за минувшую неделю увеличилось на 1700 человек, рассказал НСН глава избирательного штаба действующего мэра столицы Собянина Константин Ремчуков. По его словам, интерес к работе в этом качестве проявляют многие москвичи разного возраста.

«Волонтеров много, около 12 тысяч, их средний возраст 31 год. Мы их обучали, начиная от фазы сбора подписей, готовили вместе брошюры по достижениям Москвы, которые касаются каждой сферы жизни нашего города – экологии, образования, здравоохранения, инфраструктуры. Они должны быть готовы аргументированно ответить на уточняющие вопросы людей. Также к нам присоединилось около тысячи муниципальных депутатов, которые согласились быть волонтерами, это очень квалифицированная часть волонтерского движения, так как каждый из этих людей фактически состоявшийся политик в Москве. Это люди, имеющие навык общения с населением», - отметил он.

Собеседник НСН рассказал о необходимых качествах волонтера, необходимых для продуктивной работы.

«Отличительная черта Собянина, которая чрезвычайно важна для такого большого и многонационального города как Москва, это эмоциональная сдержанность и отсутствие категоричности суждений. В городе, где у каждого человека есть своя точка зрения, рубить с плеча нельзя. В этом случае очень сложно консолидировать общество на достижение каких-то целей. Мы подчеркиваем в общении с волонтерами, что даже если их личный характер более категоричен и резок, нужно обязательно его усмирить, потому что сейчас они представляют собой интерфейс Собянина. Выдержка, культура общения очень важна, потому что они попадут на самых разных людей. Даже после самого неприятного разговора в памяти человека, который с ними не согласится, у него останется в памяти их культура при споре, культура при выдвижении аргументов», - добавил глава избирательного штаба.

Ранее сообщалось, что общественная приемная действующего градоначальника Сергея Собянина начала работу 26 июня. В нее уже поступило более двух с половиной тысяч предложений от москвичей. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования – 9 сентября.