РАН: Японцы используют освоение южных Курил для возвращения островов

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В эфире НСН Валерий Кистанов рассказал о перспективах совместного освоения южных Курил Россией и Японией.

Замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов указал на движение вперед в переговорах между Россией и Японией о совместном хозяйственном освоении южных Курил. Представитель дипведомства также сообщил о начале проектной деятельности по пяти приоритетным направлениям сотрудничества.

В эфире НСН глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отметил, что российская и японская стороны преследуют разные цели в этом взаимодействии. Кроме того, пока не определена юридическая основа сотрудничества стран.

«Они (японцы – прим. НСН) рассматривают это как рычаг, способ достижения своей конечной цели – решения территориальной проблемы путем возвращения всех четырех островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи – прим. НСН). На этот счет питать иллюзий не надо. Россия не хочет возвращать острова, и рассматривает это как инструмент развития отсталых южнокурильских островов. Но все упирается в то, на какой юридической основе проводить эту совместную экономическую деятельность. Тут есть расхождения», - сказал эксперт.

Как пояснил Кистанов, российская сторона утверждает, что совместную деятельность надо осуществлять на основе законодательства РФ, а японцы, в свою очередь, считают, что это будет означать косвенное признание Японией российского суверенитета над островами.

«Это противоречит принципиальной японской позиции, что Россия владеет островами незаконно и должна их вернуть. Но японцы не настаивают и на том, чтобы вести эту деятельность на основе японских законов, хотя считают острова своей территорией. Они говорят: “Давайте найдем какой-то компромиссный вариант, чтобы он не затрагивал проблемы ни России, ни Японии над этими островами. Давайте создадим какой-то особый режим, на основании которой будет осуществляться совместная деятельность”», - отметил эксперт.

Представитель РАН предположил, что проблема будет решаться обходным путем по каждому проекту совместной хозяйственной деятельности отдельно. Кистанов также напомнил, что ранее Россия уже демонстрировала недовольство ходом переговоров.

« В прошлом году Юрий Трутнев (полномочный представитель президента РФ в ДФО – прим. НСН) заявил, что если и дальше будут переговоры затягиваться, то Россия может одна заняться освоением южных Курил. Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о том, чтобы создать на южнокурильских островах территорию опережающего развития (ТОР). Но эта территория будет безотносительно проблеме совместного освоения с Японией этих островов. А создание ТОРа японцы рассматривают как инструмент давления», - сказал эксперт, добавив, что в дальнейшем все будет зависеть от предстоящих переговоров на уровне руководителей государств.

В частности, в мае текущего года запланирована встреча глав России и Японии в рамках Петербургского международного экономического форума.

Замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов во вторник, 6 феврали, проводит переговоры со своим японским коллегой Такэо Мори в Токио, пишет «Российская газета». Во встрече также принимает участие специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

Ранее сообщалось, что правительство Японии может предоставить России план по модернизации городской инфраструктуры Владивостока в рамках экономического сотрудничества двух стран, сообщает RT.