РАН: Президент Аргентины подтвердит курс на стратегическое партнерство с Россией

Владимир Травкин в эфире НСН рассказал, чего можно ждать от встречи Макри и Путина.

В Россию с официальным визитом прилетел президент Аргентины Маурисио Макри. Как сообщает РИА «Новости», он проведет рабочий завтрак с представителями российского бизнеса, откроет сквер Аргентинской республики на Житной улице в Москве, возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в эфире НСН рассказал, чего можно ждать от встречи двух лидеров

«Макри пришел к власти недавно, победив на выборах. Он представлял оппозиционную силу левоцентристскому правительству Кристины Фернандес де Киршнер. Его курс скорее можно назвать скорее неолиберальным, нежели государственническим. Отношения с Россией у Аргентины при последних правительствах были достаточно хорошими. Даже говорилось, что мы достигли уровня стратегического партнерства. Об этом говорила де Киршнер, когда приезжала к нам. Об этом заявила и министр иностранных дел нынешнего правительства, которая также была в Москве. Думаю, нынешний визит президента Аргентины подтвердит эту линию на стратегические отношения с Россией», - сказал он.

По словам эксперта, Россия и Аргентина активно сотрудничают по энергетической линии и в торговле. «Думаю, это и будет основной темой для переговоров», - заключил он.

Напомним, Маурисио Макри был избран президентом Аргентины в ноябре 2015 года.