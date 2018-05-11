РАН: Долгожданная встреча Путина и Трампа пройдет безуспешно

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В эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал о возможной повестке дня переговоров, дата которых до сих пор не назначена.

Подготовка встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом застопорилась на договоренности о факте проведения саммита, которой лидеры двух стран достигли по итогам телефонных переговоров 20 марта. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.



Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин считает, что Путин и Трамп в итоге проведут встречу, но особого успеха от этих переговоров ждать не стоит.

«Встреча может состояться, но прорыва ждать не стоит, предпосылок к успеху нет. США чуть ли не каждую неделю накладывают на Россию полный пакет санкций, объявили о выходе из иранской ядерной программы. Проблем в российско-американских отношениях накопилась масса. Это и Сирия, и отношения с Европой, и украинский вопрос - мы знаем туда поставляют Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – прим. НСН). Поэтому повестка дня может быть самая масштабная, самая расширенная», - заявил американист в эфире НСН.

По мнению эксперта, факт встречи Трампа с российским лидером вызовет волну критики в его адрес внутри США, но она не будет носить столь масштабный характер, как в начале его президентства.

«Все меньше людей в администрации Трампа обвиняют его в некой сделке с Москвой. На днях экс-президент Майкл Пенс, Роберт Мюллер (глава Федерального бюро расследований США – прим. НСН) не может найти никаких доказательств связи с Москвой. Трамп перестал выступать против истеблишмента, заручился поддержкой военно-промышленного комплекса. При нем военный бюджет США достиг планки 700 млрд долларов, обсуждается вопрос об увеличении его чуть ли не до 1 трлн долларов. Трамп заручился поддержкой влиятельного произральского лобби. Мы знаем его позицию по Иерусалиму, по Ирану. На стороне Трампа Республиканская партия. Трампа, конечно, критикуют, как любого другого президента, но со сверхкритикой, как в начале его президентства, никто в отношении его не выступает. Хотя в администрации Трампа присутствуют крайне агрессивные и критичные к России личности, такие, как советник по нацбезопасности Джон Болтон, нынешний госсекретарь США Майк Помпео, кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел», - отметил Блохин.

Напомним, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора в марте этого года обсудили несколько возможных мест для проведения переговоров, в том числе Белый дом, пишет «Интерфакс». Президент США позднее в ходе выступления в Вашингтоне заявил, что готов встретиться с Путиным в «не слишком отдаленном будущем» и, в частности, обсудить «гонку вооружений», которая, по его словам, «выходит из-под контроля».