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Политика

Путин уже потратил 9 млн рублей на агитацию

9 Января 2018 в 12:03
Путин уже потратил 9 млн рублей на агитацию
ФОТО: РИА Новости

Предвыборный штаб Владимира Путина будет сформирован в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ЦИК сообщил, что действующий президент России уже  потратил из избирательного фонда порядка 9 млн рублей на изготовление и распространение агитационных материалов, сообщает «Русская Планета».

Добавим, избирательные фонды 13 кандидатов в президенты России к 5 января собрали более 650 миллионов рублей, при этом больше всего средств получил фонд Владимира Путина, а на счету кандидата от КПРФ Павла Грудинина пока лишь около 1 тысячи рублей, сообщает RT.

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