Четверг
18 января
USD 56.59
EUR 69.17
Политика

Путин примет участие в торжествах по случаю 75-летия прорыва блокады

18 Января 2018 в 10:07
Путин примет участие в торжествах по случаю 75-летия прорыва блокады

Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где примет участие в торжествах, посвященных 75-летию прорыва блокады города в Великую Отечественную войну. Глава государства возложит цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, а также встретится с ветеранами и осмотрит экспозицию музея-панорамы «Прорыв». Ее откроют на месте прорыва в городе Кировск Ленинградской области. Блокада, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Всего в Ленинграде за время блокады погибли до полутора миллионов мирных жителей.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.