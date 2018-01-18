Путин примет участие в торжествах по случаю 75-летия прорыва блокады

Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где примет участие в торжествах, посвященных 75-летию прорыва блокады города в Великую Отечественную войну. Глава государства возложит цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, а также встретится с ветеранами и осмотрит экспозицию музея-панорамы «Прорыв». Ее откроют на месте прорыва в городе Кировск Ленинградской области. Блокада, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Всего в Ленинграде за время блокады погибли до полутора миллионов мирных жителей.