Путин поздравил Саули Ниинисте с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Саули Ниинисте с победой на президентских выборах в Финляндии. Он также подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству между странами в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности, сообщается на сайте Кремля.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Ниинисте победил на выборах главы государства – он получил 62,7 процентов голосов. Его ближайший преследователь Пекка Хаависто, сумел заручиться поддержкой лишь 12,4% населения страны, сообщает «Свободная пресса».