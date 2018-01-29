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Политика

Путин поздравил Саули Ниинисте с победой на выборах

29 Января 2018 в 14:19
Путин поздравил Саули Ниинисте с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Саули Ниинисте с победой на президентских выборах в Финляндии. Он также подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству между странами в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности, сообщается на сайте Кремля.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Ниинисте победил на выборах главы государства – он получил 62,7 процентов голосов. Его ближайший преследователь Пекка Хаависто,  сумел заручиться поддержкой лишь 12,4% населения страны, сообщает «Свободная пресса».  

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