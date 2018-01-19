Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ обсудил принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Российская газета».



«В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что он, безусловно, может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования», - отметил Песков.

По его словам, в ходе встречи «была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и "нормандского формата"».

Еще одной темой обсуждения стала подготовка Национального конгресса в Сочи.

Накануне, Верховная Рада во втором чтении приняла закон о реинтеграции Донбасса, сообщает Ura.ru. В законе, в частности, предусмотрено, что неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», а Россия названа «страной-агрессором».