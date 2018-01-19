Суббота
20 января
USD 56.59
EUR 69.4
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса

19 Января 2018 в 15:49
Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ обсудил принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Российская газета».

«В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что он, безусловно, может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования», - отметил Песков.  

По его словам, в ходе встречи «была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и "нормандского формата"».

Еще одной темой обсуждения стала подготовка Национального конгресса в Сочи.

Накануне, Верховная Рада во втором чтении приняла закон о реинтеграции Донбасса, сообщает Ura.ru.  В законе, в частности, предусмотрено, что неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», а Россия названа «страной-агрессором».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.