Путин может подать документы в ЦИК лично

Владимир Путин может лично подать документы в ЦИК для своего выдвижения кандидатом на пост президента на выборах в 2018 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает Газета.ру .

В Кремле пока не уточнили, когда это произойдет. Для того чтобы Центризбирком принял пакет документов от самовыдвиженца. Ему потребуется собрать подписи не менее чем 500 тысяч человек, также нужна инициативная группа для выдвижения будущего кандидата. Выборы главы государства назначены на 18 марта.