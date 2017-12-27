Путин лично приехал в Центризбирком для подачи документов на регистрацию

Владимир Путин лично приехал в Центризбирком, чтобы подать документы для выдвижения на выборы президента. На всю процедуру потребовалось около шести минут. Сотрудники ЦИК попросили главу государства предъявить паспорт. В бумажном и электронном виде были предоставлены документы от инициативной группы избирателей. После этого президенту вручили два экземпляра подтверждения о приеме документов.

Все их будут проверять в течении пяти дней на соответствие нормам закона, пишет RT. Владимир Путин идёт на выборы как самовыдвиженец, поэтому ему необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей.