Загранотряд Путина

Кто из иностранцев называет себя "братом" российского президента, и как к этому относятся российские знаменитости, разбирался обозреватель НСН.

В начале ноября легендарная российская звезда НХЛ Александр Овечкин объявил о создании Putin Team – неформального движения знаменитостей в поддержку Владимира Путина. К нему уже примкнули многие российские звезды спорта, музыки и кино. А сам Овечкин даже принял участие 26 декабря в выдвижении действующего президента на новый президентский срок. Но если Putin Team это весьма ситуативная «команда», нацеленная, прежде всего, на голосование в марте 2018 года внутри России, то непосредственно на Западе – где живет и работает и сам Овечкин – стихийно сложилась альтернативная Putin Team, в которую входят звезды спорта и шоу-бизнеса, открыто поддерживающие российского президента. Примечательно, что почти все они – американцы. И, как на подбор, мачо и отличные бойцы.

Пожалуй, начало этой импровизированной команде положил знаменитый «кикбоксер» и «универсальный солдат» Жан-Клод ван Дамм, который еще в сентябре 2010 года признался в дружбе с Владимиром Путиным.

«Он очень хороший человек, любит спорт. Именно на этом мы с ним и сошлись, он же занимается дзюдо, а я ему еще показываю приемы карате. Мы общаемся вполне нормально. Много разговариваем - он буквально кормит меня информацией, просвещает по поводу истории России, рассказывает о том, какой его страна была в прошлом. Я всего этого не знал и был очень впечатлен. Я, помнится, сказал ему: "Удивительно то, как ты говоришь о России, потому что буквально в каждом слове чувствуется любовь". И в этом не чувствуется никакой фальши, он действительно любит свою страну», - рассказал тогда американско-бельгийский актер. Причем, что сейчас кажется невозможным, сделал он это в интервью украинскому изданию.

А уже в октябре 2016-го, на фоне скандала с русскими хакерами во время президентской кампании в США ван Дамм дал совет американцам, как улучшить отношения с Россией:

«Сейчас уже нет времени обсуждать кибератаки, нет времени обсуждать что-либо, нежели полететь в Москву, выпить водки с Путиным и попытаться заключить мир», - заявил актер.

В контексте Украины рассказал о знакомстве с российским президентом и мастер айкидо, голливудская звезда Стивен Сигал. Правда, это было уже в марте 2014 года. Легенда восточных единоборств раскритиковала переворот на Украине и призналась, что считает себя другом Путина.

«Я знаю Путина достаточно хорошо, чтобы считать его одним из самых сильных мировых лидеров. Я также считаю его своим другом и хотел бы считать его своим братом», - сказал тогда актер. А в 2016 году из рук своего "брата" Сигал получил российский паспорт.

Вскоре эстафету подхватил знаменитый боец смешанных единоборств, победитель турниров UFC американец Дон Фрай. Буквально через месяц он раскритиковал систему ценностей американского общества, приведя в пример российского президента.

«В США все стали какими-то женоподобными, скоро начнут носить дамские сумочки и шпильки. Где наш Путин? Нам нужен тот, кто сможет надрать задницу и не станет извиняться за это», - с возмущением заметил Фрай в апреле 2014 года.

Позднее к ним присоединился голливудский enfant terrible Микки Рурк. В августе 62-летняя кинозвезда и боксер приехал в Москву для подготовки в ноябре того же года боя с 29-летним Эллиотом Сеймуром. И купил майку с портретом российского президента.

«Мне кажется, Путин отличный парень, поэтому я купил футболку с его изображением», - сказал он перед схваткой с Сеймуром, которого, к слову, нокаутировал во втором раунде.

После боя он признался, что не будет больше нигде драться, кроме России.

«Потому что они здесь ценят меня, мне очень нравятся люди здесь. Это не последний бой, я тренируюсь с русскими ребятами, и мы как братья. Все они тренируются по полной программе, и если ты хочешь победить русского парня - ты должен его просто убить», - признался тогда Рурк.

Комментируя для НСН бой Рурка и Сеймура, российский чемпион-супертяжеловес, депутат Госдумы Николай Валуев назвал его грамотным промоутерским ходом. И объяснил, почему так популярна Россия среди американских звезд спорта и кино.

«Кто-то пойдет просто, чтобы живьем увидеть великого актёра. Все-таки он очень подходящий для России – у нас хулиганов любят. А вообще, сильных мужчин Америки, которые поддерживают Россию и приезжают сюда, понять можно. Они уже устали от своей так называемой гендерной толерантности. И ностальгируют по тем временам, когда в отношениях между женщиной и мужчиной всё было ясно. Я их понимаю», - признался боксёр в интервью НСН.

Между тем на хулигане Рурке поддержка России и ее президента среди западных селебрити не исчерпалась. Даже наоборот. Ирландский микс-файтер Конор МакГрегор поднял ее на новый, доселе невиданный уровень.

«Я обожаю Путина, он крутой мужик. Я знаю, что русские – сильные люди, они чуют подвох за милю. Путин тоже это чует, поэтому он управляет своей страной. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств, поэтому Россия одна из ведущих стран в мире, если не ведущая», - без стеснения заявил он в интервью в марте 2016 года.

Его коллега, американец Джефф Монсон, незадолго до того получивший российское гражданство, тоже не стал выбирать выражения.

«Когда Путин принимает решения, он исходит из лучших интересов страны. И он, вероятно, сейчас самая мощная сила в мире, которая борется за справедливую, законную и сбалансированную международную систему», - сказал боец в апреле в 2016 года.

И с тех пор популярность российского лидера среди западных знаменитостей не стала меньше. Что в октябре этого года подтвердил спортсмен и актер Дольф Лундгрен.

«Путин хорош в качестве президента России. Круто, что он приглядывает за своей страной, если бы на его месте был какой-нибудь слабак, неизвестно, чем бы все кончилось», - заметил он.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили полностью разделяет мнение именитого американо-шведа.

«То, что мы снова чувствуем себя реальной частью мира, что мы чувствуем национальную гордость, что есть определенные посылы, ориентиры, которые даются, прежде всего, президентом страны, который в настоящем и ближайшем будущем будет определять ее курс как независимого, сильного и благополучного государства. Поэтому при всех сложностях, которые есть, безоговорочные лидерство и поддержка отдаются Владимиру Путину», - заверил он в эфире НСН.

При этом никакой ревности к зарубежным поклонникам российского президента борец не испытывает.

«Нужно не наперегонки бежать, а делом своим, позицией, жизнью – вот этим надо в первую очередь доказывать преданность стране и свой выбор в пользу президента. Не думаю, что здесь какая-то нездоровая конкуренция будет, просто смешно слышать», - заметил собеседник НСН.

А вот актер Михаил Пореченков уверен, что если дело-таки дойдет до забегов наперегонки с именем Путина, то российские звезды не сдрейфят перед иноземными знаменитостями.

«Ничего, никуда мы не вытеснимся, мы тоже его поддерживаем, и все будет нормально»,- пообещал Пореченков в эфире НСН.

Вот и славно. Знай наших! И ихних...

Сергей Подосёнов