Преподаватель Военно-морского колледжа Соединённых Штатов в Ньюпорте Лайл Голдстайн посоветовал американским властям не строить свою стратегию на антиисторическом неолиберальном фундаменте, так как Россия вряд ли когда-нибудь откажется от Крыма.



В своей статье в National Interest профессор напомнил, что полуостров стал российским еще в 1783 и жители России неоднократно защищали Крым в кровопролитных сражениях. Преподаватель из США убежден, что эти исторические события имеют значение и сейчас.

По словам Голдстайна, Угрозу безопасности Европы сейчас представляют, в основном, миграционный кризис и терроризм, а не Москва.

Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины, пишет Газета. ру.



