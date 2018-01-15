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Политика

Профессор из США рассказал об историческом значении Крыма для России

15 Января 2018 в 09:50
Профессор из США рассказал об историческом значении Крыма для России

Преподаватель Военно-морского колледжа Соединённых Штатов в Ньюпорте Лайл Голдстайн посоветовал американским властям  не строить свою стратегию на антиисторическом неолиберальном фундаменте, так как Россия вряд ли когда-нибудь откажется от Крыма.

В своей статье в National Interest профессор напомнил, что полуостров стал российским еще в 1783 и жители России неоднократно защищали Крым в кровопролитных сражениях. Преподаватель из США убежден, что эти исторические события имеют значение и сейчас.  

По словам Голдстайна, Угрозу безопасности Европы сейчас представляют, в основном, миграционный кризис и терроризм, а не Москва.

Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины, пишет Газета. ру.


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