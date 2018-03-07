«Профессиональный и честный». Политолог оценил фильм о Путине «Миропорядок 2018»

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Андрей Колядин рассказал НСН, что позволило в картине показать открытость российского лидера к разговору.

Телеведущий Владимир Соловьев выложил в сеть новый фильм Саиды Медведевой «Миропорядок 2018», снятый с участием президента РФ Владимира Путина. В комментарии к публикации в социальных сетях он написал: «Представляю вашему вниманию фильм «Миропорядок 2018», над которым мы работали более года. В основе – ряд интервью с Владимиром Путиным. Честный прямой разговор. Захватывающий. Смотрите!».

Глава региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин посмотрел картину и поделился в эфире НСН впечатлениями.

«Во-первых, фильм снят очень профессионально. Он сделан в стилистике “60 минут”, знаменитой американской программы, когда лицо собеседника отчасти режется кадром, но при этом особо выразительными становятся глаза, мимика. И понимаешь, что человек не врёт. Эта стилистика выработана не в России, но, тем не менее, она показывает, что думает человек на самом деле, что он чувствует. Когда смотришь этот фильм с крупными планами президента, понимаешь, что он не лицемерит, что он действительно так думает», — рассказал политолог.

Особое место в киноленте занимают рассуждения российского лидера о последствиях возвращения Крыма в состав РФ, отметил собеседник НСН. По его словам, президент говорит откровенно о том непростом выборе, перед которым оказался он и вся страна.

«Особым разделом стоит момент о том, понимал ли Путин последствия развития крымских событий. Он говорит, что да, он понимал, но выбор был между возвращением российского Крыма в Россию, либо выстраиванием взаимоотношений с европейскими передовыми странами. Выбор для него был непростой, но всё-таки мы своих не бросаем, не бросаем свой народ, который волей исторических событий оказался за пределами РФ, а потом вернулся. Так что, очень интересно смотреть на тот путь, который проходила Россия в восприятии президента. Интересно узнать, как он видит этот мир, историю нашей страны, складывающиеся взаимоотношения России с Западом, участие страны в разрешении различных конфликтов, в том числе и сирийского. И видно его обиду за то, что Россию во многом не понимают», — подметил Колядин.

В заключение он посетовал, что фильм не получил широкого освещения, и многие могут не узнать о его выходе. Отметим, что анонс картины был сделан ещё в июле 2017 года. Съёмки разговора с Владимиром Путиным проходили в поездках российского лидера и в его резиденции. Это уже вторая картина Медведевой и Соловьёва о Путине, первая вышла в 2015 году. Она посвящалась 15-летию политика у власти.