Прилепин ответил на обвинения Стрелкова

Российский писатель Захар Прилепин в эфире НСН обвинил бывшего министра обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игоря Стрелкова в откровенной лжи.

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков заявил, что писатель Захар Прилепин не принимал участия в боевых действиях. Стрелков считает, что вместо этого он за деньги занимался пиаром убитого в сентябре этого года главы ДНР Александра Захарченко. Бывший министр обороны ДНР также подчеркнул, что за время пребывания в Донбассе Прилепин написал об Александре Захарченко книгу, в которой «неясно, чего больше — скрытого стеба над шефом либо лизания задницы». Вместе с тем Стрелков подчеркнул, что усилиями писателя в непризнанную республику доставлялись остро необходимые грузы с гуманитарной помощью.

В эфире НСН российский писатель Захар Прилепин жёстко отозвался о заявлении Стрелкова.

«Игорь Иванович элементарным образом врёт, потому что все люди, которые меня знали и работали там со мной, знают, что никаких денег я никогда не получал ни на Донбассе ни в России. Все его обвинения в том, что я что-то там делал не бесплатно это все чудовищно и отвратительно», — заявил Прилепин.

По его словам, подобными заявлениями Стрелков оскорбляет не его, а людей, которые воевали, получали травмы, инвалидности и умирали на Донбассе.

«Семнадцать бойцов моего батальона получили ранения разной степени тяжести, остались на всю жизнь инвалидами, не говоря о тех ребятах, которых мы там похоронили. В данном случае Стрелков оскорбляет вот этих реальных людей своими высказываниями. Он сам там не находился и люди, которые это обсуждают тоже не знают, что там происходило. В сущности, я к этому отношусь спокойно, потому что правда известна и никуда она не денется. Сейчас просто три-четыре дня будут идти круги по воде, ну и бог с ними. Всех не переспоришь. Если ты сам знаешь, кто ты такой, значит, все эти разговоры не имеют никакого значения», — рассказал собеседник НСН.

Напомним, ранее российский писатель Захар Прилепин рассказал, почему он покинул армию самопровозглашенной Донецкой народной республики и больше не хочет участвовать в боевых действиях в Донбассе. «Я чувствовал, что там весна. Сейчас там не мое время. Я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса. Я не хочу воевать за капитализм», — сказал Прилепин.