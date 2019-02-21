Правоохранителям напомнили о поручении Путина про бизнес «под статьей»

В Кремле подтвердили, что Путин «действительно недоволен эффективностью выполнения поручений», касающихся арестов бизнесменов.

Основатель и старший партнер инвестиционного фонда Baring Vostok, арестованный в Москве гражданин США Майкл Калви отказался от дачи показаний, - сообщил «Интерфаксу» его адвокат Дмитрий Клеточкин. По его словам, «обвинение расплывчатое, не содержит конкретики». Показания Калви будет давать только после выработки позиции совместно с защитой, - заявил адвокат. Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций, - напоминает агентство. Обвинение его основателю предъявлено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Калви намеренно завысил стоимость акций своей компании, которыми расплатился с банком «Восточный» по кредиту в адрес другого своего предприятия. Калви оценивал их в 2,5 миллиарда рублей. Следствие – в 600 тысяч максимум.

Позицию о необходимости помещения под арест Майкла Калви вопреки статье 108 УПК РФ, которая запрещает предварительное заключение под стражу за преступления в сфере предпринимательской деятельности, представители следствия объясняют стандартно для подобных случаев. Они утверждают, что действия Калви нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они имели целью «преступное обогащение». Сам предприниматель утверждает, что преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг «Восточного». Своей вины он не признает. Но вот с отказом от дачи показаний на время «выработки позиции» у него есть риск оказаться в ситуации, которую накануне живописал Владимир Путин в послании Федеральному собранию: «человек сидит за решёткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: «Почему на допрос не вызывали?» – «В отпуске был следователь», – отвечают», - рассказал Путин. А чуть раньше в послании произнес фразу, которая имеет все шансы стать программной в этом вопросе: «Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей».

Недовольство главы государства тем, что его поручения по снижению давления на бизнес не выполняются, заметное во время выступления с посланием, действительно существует. Владимир Путин «действительно недоволен эффективностью выполнения поручений» по решению проблем в расследовании уголовных дел против предпринимателей, - заявил в четверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он указал, что надзорные функции в этой сфере по закону вменены Генпрокуратуре. «Именно Генпрокуратура определяет законность тех или иных действий», - подчеркнул Песков.

«Системной проблемой» признал ситуацию с арестами предпринимателей министр экономического развития Максим Орешкин. Ну, это все и без него знают. Решать-то ее кто-то будет?

Всеволод Нерознак