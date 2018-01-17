Посол США в России: Публикация «кремлевского доклада» не означает санкций

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что публикация «кремлевского доклада» — списка высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству — не означает автоматического введения санкций против России. Доклад будет готов к 29 января. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа.

Меж тем, Европейскому Союзу следует постепенно отменять антироссийские санкции при прогрессе в минском процессе. Такое мнение высказал канцлер Австрии Себастьян Курц, пишут РИА Новости.