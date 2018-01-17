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Политика

Посол США в России: Публикация «кремлевского доклада» не означает санкций

17 Января 2018 в 07:06

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что публикация «кремлевского доклада» — списка высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству — не означает автоматического введения санкций против России. Доклад будет готов к 29 января. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. 

Меж тем, Европейскому Союзу следует постепенно отменять антироссийские санкции при прогрессе в минском процессе. Такое мнение высказал канцлер Австрии Себастьян Курц, пишут РИА Новости.

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