Посол мечты. Политолог о назначении дипредставителя Белоруссии в РФ

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В эфире НСН эксперт по Белоруссии Александр Зимовский оценил перспективы назначения бывшего вице-премьера и куратора ТЭК послом в Москве.

Послом Белоруссии в России назначен бывший вице-премьер страны Владимир Семашко. Указ о его назначении подписал белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, назначение Семашко обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН назвал Семашко лояльным и предсказуемым переговорщиком, который выгоден Москве.

«Вопреки первым паническим комментариям, которые уже пошли гулять по разным российским СМИ и телеграм-каналам, новый белорусский посол Владимир Семашко - это редкая удача для России. Перед тем, как стать куратором всего белорусского ТЭКа, Семашко служил директором телевизорного завода “Горизонт”. Отлично владеет искусством советского менеджмента, когда четыре недели бьют баклуши и околачивают груши, а к тридцатому/тридцать первому числу круглосуточный аврал. Собственно, под ним весь белорусский ТЭК по этой схеме и работал, алармизм для Семашко – привычный стиль», - отметил собеседник НСН.

По мнению Зимовского, крупнейшие белорусские «фейлы» в переговорах по нефти и газу с Россией – во многом заслуга Владимира Семашко.

«Именно он, фактически, продавил продажу “Белтрансгаза” «Газпрому», пугая Лукашенко мировыми ценами на газ в будущем, остановкой и крахом всей газотранспортной системы Беларуси. Семашко также многие годы последовательно поддерживал Михаила Гуцериева в белорусском правительстве, и поставил немало подписей на соответствующих документах. Ещё В.И. Семашко состоял в интересной переписке с И.И. Сечиным и А.Б. Миллером, и даже с А.В. Дворковичем. В Москве объём досье на нового белорусского посла составляет не один баррель, как шутят нефтяники-газовики. Семашко немало сделал и для Росатома, поспособствовал участию России в подрядах на строительство Белорусской АЭС и обзавёлся знакомством с С.В. Кириенко. Впрочем, мнения самих этих людей насчёт Семашки в публичное поле не попадали.

Новый белорусский посол известен в своей стране как автор идеи и руководитель фантасмагорических проектов по переводу белорусской нефтепереработки на венесуэльскую нефть взамен российской. После краха этого мероприятия Семашко некоторое время носился с прожектами поставок нефти в Беларусь из Азербайджана и Ирана. В этой связи он занимался приобретением нефтеносных полей для Беларуси в Иране. В итоге нефтеносные поля оказались ещё и минными полями времён ирано-иракской войны. Кончилось тем, что иранцы белорусов из нефтедобычи попросили на выход, проект развалился. Как куратор белорусской «нефтянки», Семашко знает три волшебных слова: дОбыча нефтИ и выпуск мазутА. В принципе, для управления энергетической отраслью Беларуси этого чуть более, чем достаточно», - отметил политолог.

Александр Зимовский также напомнил о событиях, которые сопровождали «кульбит» Семашко из вице-премьеров и долгожителей белорусского Совмина в послы.

«Семашко никогда не лез в политику, он технарь и чист перед Западом. Но его регулярно обходили при назначении белорусских премьеров. В период кураторства Семашко произошло два знаковых события. Во-первых, белорусские нефтеперегонные заводы стали убыточными даже при копеечных льготных ценах российских поставок нефти. Во-вторых, Семашко осчастливил белорусский народ сентенцией в духе: “Когда заработает белорусская АЭС, электроэнергия для населения сильно подорожает”. Хотя Семашко весьма неглуп, безупречно лоялен и в экономических вопросах колебался исключительно вместе с генеральной линией Лукашенко, места в очередном белорусском правительстве для него не нашлось. Это не значит, что Лукашенко ему не доверяет, напротив, белорусский лидер убеждён, что Семашко знает «потаенные ходы» в нужные кабинеты», - уточнил Зимовский.

По его словам, свежеиспечённого белорусского посла, действительно, хорошо знают и помнят в приёмных профильных российских федеральных министерств, где он просиживал помногу часов и даже суток.

«Семашко замечательный партнёр-переговорщик, о котором можно только мечтать. Его переговорная позиция всегда предсказуема и не предполагает никаких импровизаций. Гиляровский называл такой метод переговоров мечтой «купить на грош пятаков». Москве это качество нового белорусского посла отлично известно, за это Семашку уважают и любят все руководители нефтяного и газового бизнеса России.

Если Москва хотела заполучить лояльного эмиссара из Беларуси в доме по Маросейке, 17, то лучше Владимира Семашко придумать нельзя. И заметьте, никаких сложностей с аккредитацией. Семашко получил агреман российской стороны, можно сказать, одним мановением. Путин, насколько мне известно, воспринимает Семашко с добродушным юмором. Ещё я бы добавил, что статус бывшего «тяжеловеса» (по белорусским масштабам, конечно) позволит новому белорусскому послу работать без оглядки на белорусский МИД. Не по причине гипертрофированного самолюбия, а просто Семашко, бывало, мог иногда на переговорах намекнуть, что в Минске он, образно говоря, ногой самые высокие двери открывает», - добавил Александр Зимовский.

Эксперт предположил, что после окончания дипломатической миссии Семашко в Белоруссию уже не вернется.

«В быту новый белорусский посол - милейший человек, фактически, персональный пенсионер республиканского значения, по белорусским, опять же, меркам. Как и другие мощные старики и отцы белорусской государственности, он, помимо приличествующих пенсионеру игры в домино и рыбалки, поклонник скандинавской ходьбы. Темперамента скорее холерического, пусть уж и не тот, что в былые годы. Впрочем, есть достаточные основания полагать, что по окончании своей дипломатической миссии Владимир Ильич Семашко в Беларусь уже не вернётся, и Россия с удовольствием раскроет ему свои братские объятия», - высказал предположение Александр Зимовский.

Отметим, должность посла Белоруссии в России оказалась вакантной, когда Игорь Петришенко получил портфель вице-премьера в правительстве Сергея Румаса. Самой главной задачей для Семашко Лукашенко назвал преодоление большого отрицательного сальдо во взаимной торговле.