Порошенко считает деятельность РФ опасной для Украины

Президент Украины Пётр Порошенко убежден, что деятельность России направлена на уничтожение украинского государства. Об этом он заявил в своем выступлении на ежегодном приеме руководителей дипломатических представительств, сообщает Nation News.



Украинский президент убежден, что РФ намерена вернуть Украину в свою «сферу влияния и уничтожить украинское государство как таковое». Порошенко также считает, в России всегда имели место агрессия, манипуляции, ложь и подавление свободы слова. При этом он не привел конкретных примеров таких действий со стороны РФ, сообщает Ura.ru

Ранее украинский президент заявил, что для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни Киев ищет «нестандартные, нетривиальные и либеральные решения», сообщает RT.