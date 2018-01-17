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Политика

Порошенко считает деятельность РФ опасной для Украины

17 Января 2018 в 09:52
Порошенко считает деятельность РФ опасной для Украины

Президент Украины Пётр Порошенко убежден, что деятельность России направлена на уничтожение украинского государства. Об этом он заявил в своем выступлении на ежегодном приеме руководителей дипломатических представительств, сообщает Nation News.

Украинский президент убежден, что РФ намерена вернуть Украину в свою «сферу влияния и уничтожить украинское государство как таковое». Порошенко также считает, в России всегда имели место агрессия, манипуляции, ложь и подавление свободы слова. При этом он не привел конкретных примеров таких действий со стороны РФ, сообщает Ura.ru

Ранее украинский президент заявил, что для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни Киев ищет «нестандартные, нетривиальные и либеральные решения», сообщает RT.

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