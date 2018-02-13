Польша намекает Саакашвили, чтобы он ехал куда подальше

Польский политолог в эфире НСН рассказал о влиянии депортации лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили на украинско-польские отношения.

Эксперты назвали депортацию лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили из Украины произволом украинских властей, которые могут навредить имиджу государства. Подобные действия со стороны Петра Порошенко, по мнению экс-пресс-секретаря Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Майкла Боцюркива, свидетельствуют о попытке избавиться от политических оппонентов. По словам Боцюркива, «очевидно, что Порошенко, которого критикуют за сворачивание реформ, хочет любой ценой убрать со сцены харизматичного оппонента».

Польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН заявил, что Польша будет пытаться свести инцидент к минимуму.

«Официальных заявлений со стороны Польши нет и, скорее всего, не будет. Реакция властей будет максимально формальной и сдержанной, поскольку политическая стабильность Украины и функционирование государственной структуры, с польской точки зрения, является приоритетом, а действия, которые подрывают эту стабильность и функциональность, являются противоречащими интересам Польши. Польская власть будет выжидать до выборов в следующем году, т.е. сводить к минимуму те явления или факторы, которые могут негативно повлиять на интегральность украинского государства. Другое дело, что Саакашвили может использоваться, как аргумент в договорах с украинским руководством, но мы вряд ли узнаем об этом на официальном уровне», — рассказал политолог.

Якуб Корейба отметил слаженность в польско-украинских действиях и взаимовыгоду, а возможные попытки Саакашвили вернуться обратно на Украину — бессмысленными.

«Отношения между Польшей и Украиной после департации Саакашвили не обострятся, потому что у обоих государств есть четко и ярко выраженный национальный интерес, который связан со стратегическим партнерством и противостоянию общей угрозе. Существование украинского государства для Варшавы — приоритет. В Польше есть установка на возможные политические изменения после выборов, а до выборов необходимо сохранить Украину, как единое целое, - резюмировал Корейба. - Очевидно, Саакашвили будет предпринимать попытки вернуться на Украину, но вряд ли ему это удастся. Убежища он просить не будет, потому что ему будет неформально объяснено, что лучше этого не делать, чтобы не усложнять украинско-польские отношения. Будет лучше, если Саакашвили просто куда-то уедет, и не будет акцентировать внимание на своем присутствие на территории Польши. На данный момент Польша не будет предпринимать никакие действия, которые могут подорвать целостность и интегральность Украины. Мне кажется, что и сам Саакашвили об этом знает».

Напомним, что вчера 12 февраля бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был депортирован в Польшу. Сегодня он заявил телеканалу NewsOne, что не будет просить политического убежища в этой стране. Саакашвили рассказал, что в настоящее время находится под охраной польской полиции, сообщает RT.