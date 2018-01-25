Политтехнолог: Собчак и Грудинин получают достаточно доступа на ТВ

Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, какие каналы коммуникации с избирателями наиболее эффективны.

Накануне Центризбирком призвал телевизионные каналы в ходе президентской кампании уделять равное внимание всем кандидатам. А им посоветовал активнее работать с телевизионщиками.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, какие каналы коммуникации с избирателями наиболее эффективны.

«Личные встречи имеют смысл исключительно как информационный повод для средств массовой информации. Никакого значимого притока голосов они на президентских выборах не дают. Телевидение, конечно же, канал номер один, и, по большому счету, непринципиально, позитив или негатив идет о кандидате, особенно, если у него низкая известность. Но, учитывая достаточно высокий на сегодня уровень распространения интернета, реклама в социальных сетях, вирусное видео являются оптимальными каналами для оппозиционных кандидатов. В то же время мы видим, что такие фигуры, как Ксения Собчак и Павел Грудинин, получили достаточно значимый доступ на федеральные телевизионные каналы», - указал он.

Ранее участвующая в президентской гонке журналистка Ксения Собчак пожаловалась в ЦИК на телеканалы, которые, по ее мнению, незаконно уделяют повышенное внимание предвыборной кампании действующего президента Владимира Путина.