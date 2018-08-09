Политологи не поверили в снижение поддержки Путина

Евгений Минченко назвал заниженными данные опроса «Левада-центра».

Снижение уровня поддержки россиянами внешней политики президента России Владимира Путина отметили социологи «Левада-центра». Если в марте 2016 года внешнеполитический курс главы государства одобряли 22 процентов респондентов, то в июне этого года - только 16.

Полученные цифры президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко назвал «нонсенсом и бредом», так как внешняя политика всегда остается сильной стороной главы государства.

«Я не вижу повода для таких цифр, когда у президента рейтинг – за 50 процентов, а внешняя политика – главный его козырь. Это подтверждают данные многочисленных исследований, которые есть в публичном доступе. На выборах в марте этого года Путин набрал дополнительные голоса как раз на внешнеполитической мобилизации. Еще могут быть претензии к внутренней политике. Я понял бы, если было бы падение и низкие результаты по социальной политике. Я думаю, что эти данные [“Левада-центра”] не могут быть корректными», - отметил эксперт.

В опросе «Левада-центра» также отмечается, что за последние два года выросла усталость населения от внешнеполитической повестки, сообщает Ura.ru. Отметим также, что 49 процентов опрошенных назвали Путина опытным политиком, а еще 30 процентов считают его энергичным, решительным, волевым человеком. Опрос проводился среди 1600 человек в 136 населенных пунктах.