Политолог: Законопроект о запрете выхода США из ДРСМД обречен на провал

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН в беседе с НСН оценил эффективность законопроекта о выходе Вашингтона из договора РСМД.

В Конгресс США внесен законопроект, который запретит Вашингтону выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Автор инициативы, член Палаты представителей Тулси Габбард, назвала решение президента Дональда Трампа о прекращении участия США в ДРСМД безрассудным. По мнению Габбард, оно только увеличит ядерную угрозу и может спровоцировать начало новой холодной войны.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН высказал мнение о том,что Конгресс не поддержит законопроект о запрете выхода США из ДРСМД.

«Думаю, этот законопроект обречен на провал. Потому что Тулси Габбард представляет маргинальную позицию относительно мнения правящего истеблишмента США. Думаю, в американских элитах уже давно достигнут консенсус по выходу из ДРСМД и принято соответствующее решение», - заявил эксперт.

Политолог напомнил о ситуации, которая складывалась до публичного принятия решения США о приостановке участия в ДРСМД.

«Ранее были выделены ассигнования на научно-исследовательские работы о разработке ракет после выхода из ДРСМД, слухи о чем ходили не один год. Эти дискуссии начались приблизительно лет 5-6 назад. Поэтому законодательная инициатива не будет принята», - отметил политолог.

По мнению Константина Блохина, Тулси Габбард хотела своим заявлением привлечь к себе внимание.

«Думаю, в этом и была ее политическая цель», - заявил эксперт.

Ранее в беседе с НСН последствия выхода США из ДРСМД оценили российские политики.